Mersin ASİAD'ın genel sekreteri Gazi D. gözaltına alındı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan kapatılan Mersin Akdeniz Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ASİAD) genel sekreteri Gazi D, gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hakkında uzun süredir yakalama emri bulunan, örgüte finansal destek sağlayan, örgüt adına para toplayan ve mütevelli heyeti içerisinde yer alan, daha önce KHK kapsamında kapatılan Mersin ASİAD'ın genel sekreteri Gazi D, ekiplerce gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.