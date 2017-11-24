'Mersin-Antalya arası 4 saate düşecek'

Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla Mersin Antalya arasında 8 saat süren yol 4 saate düşecek
Mersin-Antalya arasındaki ulaşımı rahatlatacak Akdeniz Sahil Yolu Projesi yapımına büyük bir hızla devam ediliyor.
Yapılan yolun uzunluğu tam 227 kilometre, 193 kilometresi bölünmüş yol olarak hizmete açılmış durumda.
Kalan mesafede ise Yan yolların bu yıl bitmeden açılması planlanıyor. 2018'in ilk yarısında da köprünün tamamen bitirileceği belirtiliyor.
Projenin tamamlanmasıyla Mersin-Antalya arasındaki yol yarı yarıya düşecek.
AA