Mersin Akdeniz Belediyesi'nden 'Çöp Taksi' uygulaması

Akdeniz Belediyesi tarafından temiz ve sağlıklı bir kent çalışmaları kapsamında başlatılan uygulama sayesinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü filosuna katılan 2 yeni araçla cadde, sokak ve kaldırımlardaki çöpler kolayca toplanıyor.

İlçede yaşayan her vatandaş ihtiyaç duyduğu taktirde taksi gibi çağırıp çöpünü dökebiliyor.

Çöp taksilere yüklenen atıklar daha sonra büyük çöp kamyonlarına aktarılıp katı atık bertaraf tesisine taşınıyor.

Mobil çöp taksiler, kent genelinde bir şoför ve bir temizlik personeliyle hizmet veriyor.

"Anlık çöp toplama ihtiyacı en seri biçimde karşılanıyor"

Çöp taksi uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, 'Çöp Taksi' uygulamasının temel amacının anlık çöp toplama ihtiyacını en seri biçimde karşılamak olduğunu belirtti.

2 araçla ilçenin her yerine hizmet verdiklerini söyleyen Pamuk, çöp taksilerin diğer çöp toplama araçlarından farklı olduğunu vurguladı.

"7 gün 24 saat hizmet"

Belediye Başkanı Pamuk çöp taksilerin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini söyledi.

"Günün 24 saatinde vatandaşlarımız bize ulaşıyor, ekiplerimiz anında gidip, çöpe müdahale ediyor. Dolayısıyla vatandaşların çöplerden rahatsız olmasını engelliyoruz. Çöpler bir yerde biriktiği zaman havanında sıcak olması dolayısıyla etrafa rahatsızlık veriyor. O nedenle seri bir şekilde bu çöpün toplanması için bu hizmeti devreye soktuk. Mersin'de böyle bir hizmet yoktu. İlk defa bu hizmeti biz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnaf memnun

Akdeniz ilçesinde esnaflık yapan Murat Muy ise çöp taksi uygulamasından memnun olduklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA