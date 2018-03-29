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Meriç'te risk seviyesi turuncuya düşürüldü

Meriç Nehri'nde su seviyesindeki düşüş nedeniyle taşkın risk seviyesi kırmızıdan turuncuya çekildi.

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Meriçte risk seviyesi turuncuya düşürüldü

Meriç Nehri'nin su seviyesinde gece başlayan düşüş devam ediyor. Nehrin debisi 12 saatte 16 metreküp/saniye düştü. Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Kirişhane İstasyonu verilerine göre Meriç, 1337 metreküp/saniye debide akıyor.

Böylece özellikle Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan ve bölgede işletmesi olan vatandaşların da tedirginliği azaldı.

DSİ su seviyesindeki düşüş nedeniyle taşkın risk seviyesini kırmızıdan turuncuya çekti.

Tunca'da risk seviyesi halen "kırmızı alarm" düzeyinde

Nehir yatağının daralması nedeniyle özellikle içerisinde Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı, Tavuk Ormanı bulunan Sarayiçi'de taşkın yapan Tunca Nehri'nde de seviye düşüyor.

Tunca Nehri'nin debisi 12 saatte 17 metreküp/saniye düşüşle 259 metreküp/saniye seviyelerine indi. Buna rağmen Tunca'da alarm rengi kırmızıda tutuluyor.

Bulgaristan'ın İvoylovgrad İstasyonu'ndaki ölçüme göre, her iki nehri besleyen Arda Nehri'nin debisinde de düşüş kaydedildi.

Nehir taşkını nedeniyle halen Değirmenyanı Köyü ile Bosnaköy yolları trafik akışına kapalı tutuluyor. Pek çok tarım arazisi de su altında kalırken; Fatih, Kanuni, Yalnızgöz, Meriç ve Tunca köprüleri de ulaşıma kapalı.

Kaynak: AA

Etiketler: tunca nehri, taşkın, Meriç nehri
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