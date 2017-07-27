  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Merasim Sokak saldırısı davasına devam edildi

Ankara Merasim Sokak'taki bombalı terör saldırısıyla ilgili PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 68 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

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Merasim Sokak saldırısı davasına devam edildi

Ankara Merasim Sokak'ta, 17 Şubat 2016'da 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili, PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de arasında olduğu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklardan ikisi, sanık ve müşteki avukatları ile bazı müştekiler yer aldı. Ankara dışında tutuklu bulunan 15 sanık ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Müştekiler İsmail Çalışkan, Arif Emre Boyracı, Ümit Özden ve patlamada hayatını kaybeden Filiz Koçak'ın kardeşi Burak Saltuk Koçak saldırıyı gerçekleştirenlerden şikayetçi olduklarını ve zanlıların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk haline karar vererek, duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

Saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmişti

Devlet Mahallesi Merasim Sokak İnönü Bulvarı kesimine yakın mesafede, 17 Şubat 2016'da askeri ve sivil servis araçları kırmızı ışıkta beklerken bomba yüklü otomobilin patlatılması sonucu 29 kişi hayatını kaybetmiş, 87 kişi yaralanmış, birçok araç ve bina da zarar görmüştü.

Soruşturma sonucunda saldırganın "Zinar-Raperin" kod adlı PKK'lı terörist Abdulbaki Sömer olduğu belirlenmişti. AA

Etiketler: ankara, merasim sokak saldırısı, dava
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