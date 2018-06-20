Mengen'de sertifikalı nohut ekildi

Bolu İl Özel İdaresi ve Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün destekleriyle tedarik edilen ve dağıtımı yapılan sertifikalı nohut tohumlarının ekimi Babahızır Köyü'nde yapıldı.

"35 dekar araziye, 350 kilogram azkan cinsi sertifikalı nohut ekildi"

Mengen İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hasan Taş, Babahızır Köyü'nde çiftçilikle uğraşan Ferhat Aktay isimli üreticinin 35 dekar arazisine 350 kilogram azkan cinsi sertifikalı nohut ekildiğini söyledi.

Geçen yıl da aynı bölgede kinoa ekimi yapıldığını hatırlatan Hasan Taş, şu bilgileri verdi:

"İlçemizde birim alandan daha yüksek getiri sağlayabilecek, ülkemizde arz açığı olan bölgeye, uygun tür ve çeşitleri üretmeye gayret ediyoruz. Yem bitkilerinin yanında yemeklik dane baklagilleri üretmek de bölge için önem arz ediyor."

Kaynak: AA