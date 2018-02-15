Menderes'teki yangın bölgesi ağaçlandırılacak

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yılmaz başkanlığında Orman Haftası etkinlikleri hazırlık toplantısı düzenlendi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, toplantıdaki konuşmasında, Menderes'te temmuz ayında çıkan yangın sonrası alanda ağaçlandırma çalışmalarına hızla başladıklarını belirterek, 1 yıl geçmeden 630 hektarlık alana kızılçam, karaservi, akçaağaç, zakkum, dut, lavanta, kekik türlerinde toplam 220 bin adet fidan diktiklerini vurguladı.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası tören alanı olarak Menderes'teki yangın bölgesinin seçilmesinin, farkındalık açısından iyi bir seçim olduğuna işaret eden Aybal, etkinlikler kapsamında yangın bölgesinde 14 hektarlık alana, 21 bin adet fidanı öğrenciler, aileleri ve tüm İzmirliler ile birlikte dikeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA