Memurlara yurt dışına çıkışlarda belge zorunluluğu kaldırıldı

Hususi ve hizmet pasaport sahiplerinin, bağlı bulundukları kurumdan görev ya da yurt dışına çıkış izin yazısı alarak seyahat etmelerine yönelik uygulamanın sonlandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe girdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından alınan güvenlik tedbirlerinden biri olan, hususi (yeşil) ve hizmet (gri) pasaport sahiplerinin, bağlı bulundukları kurumdan görev ya da yurt dışına çıkış izin yazısı alarak seyahat etmelerine yönelik uygulama, Atatürk Havalimanı'nda da sona erdi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yürürlüğe konulan söz konusu uygulama, Bakanlar Kurulu kararıyla sonlandırıldı.

Kontrol bankoları kapatıldı

Bu kapsamda Türkiye'nin en büyük gümrük kapılarından Atatürk Havalimanı'ndaki Dış Hatlar Gidiş Terminalinde, söz konusu yolcuların biniş kartı ile yazılarını polis memurlarına göstererek, işlem yaptıkları kontrol bankoları kapatıldı. İşlemleri hızlandırmak amacıyla özel olarak kurulan bankolara, alınan karar not olarak asılarak, ilgili yolcuların dikkatine sunuldu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, 30 Ekim'de, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkarken kurumlarından belge alma zorunluluklarının, 15 Kasım'dan itibaren kaldırılacağını açıklamıştı.

