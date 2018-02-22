  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.798
    EURO 4.664
  • BIST 116148.43
    ALTIN 161.519
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Memurlara Giyecek Yardımı Yönetmeliği'nde değişiklik

Memurlara Giyecek Yardımı Yönetmeliği'nde değişiklik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığında, resmi kıyafet giymek zorunluluğu olan personele, belirlenen miktarlarda giyecek yardımında bulunulacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Memurlara Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişiklik

Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulması kararlaştırılan "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kadro unvanları esas alınarak giyecek yardımı yapılacak personel listesinde bulunan "muhafaza memuru, kolcu" ile "gümrük sahasında görevli gümrük memurları" ibareleri yürürlükten kaldırılırken, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Gümrük Kanunu uyarınca resmi kıyafet giymek zorunluluğu bulunan personel" ibaresi eklendi.

Bu kapsamda, "Gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, gümrük müdür yardımcısı, bölge amiri, muhafaza memuru, muayene memuru, şef, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, anbar memuru, satış memuru ve veznedarlara" giyecek yardımı yapılacak. Kullanım süresi ve adet miktarı görevlere göre farklılık gösteren giyecek yardımı listesinde, takım elbiseden kaban ve bota, eldivenden kemere kadar çeşitli eşyalar bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yönetmelik, yardım, memur, kıyafet
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER