Mehmetçik'ten Anneler Günü'ne özel video

Kamera karşısına geçen Mehmetçik, hep bir ağızdan “Anne, Anneler Günün kutlu olsun” sözlerini tekrarladı.
Kaynak: TRT Haber
Malatya’da vatani görevini yapan Mehmetçik, Anneler Günü’nü hazırladığı video ile kutladı.
Kamera karşısına geçen Mehmetçik, hep bir ağızdan “Anne, Anneler Günün kutlu olsun” sözlerini tekrarladı.
Kaynak: TRT Haber
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