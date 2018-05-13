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Mehmetçik'ten Anneler Günü'ne özel video

Malatya’da vatani görevini yapan Mehmetçik, Anneler Günü’nü hazırladığı video ile kutladı.

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Kamera karşısına geçen Mehmetçik, hep bir ağızdan “Anne, Anneler Günün kutlu olsun” sözlerini tekrarladı.

Kaynak: TRT Haber

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