Mehmetçik'in kurtardığı Afrinli yaşlılardan Türkiye'ye teşekkür

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Bilal Ağa köyündeki evlerinde tek başlarına bulunan ve Mehmetçik tarafından Türkiye'ye getirilen iki yaşlının her türlü ihtiyacı karşılanıyor.

Afrin'de teröristlerin ölüme terk ettiği iki yaşlıyı Mehmetçik kurtardı

Türk askeri tarafından geçen hafta sonu Hatay'a getirilen 82 yaşındaki Azime Hüseyin ve 65 yaşındaki Ahmet Hannan, Hassa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi.

Her türlü ihtiyaçları karşılanan Hannan ve Hüseyin, yaşadıkları zor günleri unutmak ve yakınlarına kavuşmak istiyor.

"Şimdi Türkiye'de çok rahatım ve mutluyum"

Hannan, ailesinin yaklaşık 7 yıl önce PYD/PKK'dan kaçarak bilmediği yerlere göçtüğünü söyledi.

Köyde çobanlık yaptığını, tek başına yaşadığını anlatan Hannan, Türk askerinin 150 haneli köylerine girmeden 3 gün önce köydekilerin başka yere kaçtığını ve kendilerini bıraktıklarını söyledi.

Kendisini kurtaran Türk askerine ve Türkiye'ye teşekkür eden Hannan, "Bana yemek verdiler. Sabah beni Türkiye'ye getirdiler ve doktora götürdüler." dedi.

Hannan, "Şimdi Türkiye'de çok rahatım ve mutluyum. Türkiye'de herkesin başımın üstünde yeri var. Burada Suriye'den çok daha fazla huzurluyum. Bana ekmek verdiler, yatacak yerden berberine kadar hizmet sağladılar. Bundan daha iyi bir şey var mı? Kendi evimde bile bu imkanlar yoktu" diye konuştu.

"Evimi ve çocuklarımı özlüyorum"

Azime Hüseyin de köyde tek başına yaşadığını çocuklarının ise yıllar önce başka bir yere gittiğini anlattı.

Türk askeri yaklaştığında PYD/PKK'lıların kaçtığını belirten Hüseyin, "Burada çok mutluyum. Bana yeni elbiseler verdiler. Doktora götürdüler. Türkiye çok güzel bir ülke ama ben evimi ve çocuklarımı özlüyorum." dedi.

"Devletimiz hiçbir zaman kimsesizleri kimsesiz bırakmamıştır"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü Ali Sandıkçı ise huzurevine yerleştirdikleri Afrinli yaşlılara devletin her türlü imkanını sağladıklarını dile getirdi.

Afrinli yaşlıların sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiklerini aktaran Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden bugüne Türk askeri operasyon bölgesinde karşılaşmış olduğu engelli ve yaşlılara duyarsız kalmamıştır. Özellikle daha önce bölgeden alınan engelli Afrin kızımız şu an engelsiz yaşam merkezimizde hizmet almaktadır. En son Ahmet amcamızla Azime teyzemiz de bunun bir örneğidir. Devletimiz hiçbir zaman kimsesizleri kimsesiz bırakmamıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak biz engelli, yaşlı ve çocuklarla ilgili her türlü hizmeti vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA