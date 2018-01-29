Mehmetçik'e anne duası taşıyan hediye

Türk Kadınlar Birliği Edirne Şubesi, Afrin'de harekata katılan Mehmetçik'e, her ilmeğinde anne duası ve şefkati bulunan boyunlukları örmek için kampanya başlattı.

Şube Başkanı Ayşen Tamergil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk kadının her zaman Mehmetçik'in yanında olduğunu söyledi.

Mehmetçik için boyunluk kampanyasına yoğun ilgi olduğunu ifade eden Tamergil şunları söyledi;

"Amacımız askerimize moral vermek. Biliyoruz ki devletimiz ordumuzun tüm ihtiyaçlarını en iyi şekilde sağlıyor. Fakat biz kendilerine bir anne şefkati, bir abla şefkatiyle böyle bir boyunluk yapmak istedik. Her ilmeği besmeleyle başlayıp onlara dua ederek örülenr el emeği boyunluk hazırlıyoruz. Edirneli kadınlarımız bu kampanyaya çok destek oluyor. Öyle ki Edirne'de yeşil renkte yün bulmakta zorlanıyoruz. Herkes elinden geldiğince destek oluyor. Kampanyamız haftaya salı gününe kadar sürecek. Ondan sonra boyunluklar Afrin'e yollanacak. Askerimiz Afrin'e şerefle gitti şerefli bir şekilde geri dönecek. Dualarımız hep onlarla. Allah askerimizin yardımcısı olsun."

Emekli astsubay eşi Yasemin Özbek de Türk askerinin vatanı için mücadele ettiğini belirterek, "Ben de kampanyaya destek vermek için dün akşam bir boyunluk örmeye başladım ve tamamladım. İnşallah bir Mehmetçik'imizin boynunda olacak. Allah ordumuzun yardımcısı olsun." dedi.

Zehra Boral ise Türk askerinin duacısı olduklarını ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Kaynak: AA