Mehmetçik zorlu kış şartlarında bile PKK'ya nefes aldırmıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı komando ve jandarma özel harekat (JÖH) birlikleri, Türkiye'nin huzur ve barışını bozmak için eylemler yapmaya çalışan, sivillere dahi zarar vermekten çekinmeyen eli kanlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarına, ülkenin birçok bölgesinde olduğu gibi Doğu Anadolu'da da devam ediyor.

Son dönemde Mehmetçik'in sürdürdüğü kararlı operasyonlar sayesinde büyük kayıplar veren ve şu sıralar kış üslenmesine girmeye çalışan teröristleri amansız takibe alan Mehmetçik, Doğu Anadolu'da örgüt mensuplarının barınabilecekleri sığınak, barınak ve depolara yönelik sık sık operasyon yapıyor.

Bölgede, herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeden yerleşim yerlerinin yanı sıra karla kaplı dağ ve sarp arazileri didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Kars kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depoları tespit edip imha ediyor.

Yayla evlerine operasyon

Hava destekli gerçekleştirilen operasyonlarda, helikopter ile operasyon bölgesine ulaşan ve soğuk havaya rağmen zaman zaman günlerce arazide kalan JÖH'ler ve komando birlikleri, karla kaplı arazilerde yürüyerek, örgüt mensuplarının kış üslenmesi için yiyecek ve yaşam malzemesi bulabileceği ve kışın vatandaşlarca kullanılmayan yayla evlerini de kontrol ediyor.

Bölgede şu sıralar Tunceli'nin kent merkezi kırsalının yanı sıra Pertek, Hozat ve Ovacık ilçeleri kırsalı, Erzurum Çat ilçesi kırsalı, Kars'ın Çemçe-Madur bölgesi, Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalı ve Ağrı kırsalında operasyon yapan timler, teröristlere göz açtırmıyor.

Helikopterlerin yanı sıra zaman zaman savaş uçaklarının da destek verdiği operasyonlarda, örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak, barınak ve mağaralarda çeşitli silah, patlayıcı ve mühimmatların yanı sıra yüklü miktarda un, şeker, çay gibi yiyecek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Delil niteliğinde olmayan bu malzemeler ile sığınak, barınak ve depoları Cumhuriyet savcılarının bilgisi dahilinde imha eden güvenlik güçleri, kış üstlenmesine girmeye çalışan eli kanlı örgüte ağır darbe indiriyor.

Mehmetçik'in teröristlere yönelik operasyonlarının kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA

