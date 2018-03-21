  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Mehmetçik zorlu arazi şartlarında terörist takibinde

Mehmetçik zorlu arazi şartlarında terörist takibinde

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına operasyonları, zorlu arazi koşullarına rağmen başarıyla devam ediyor.

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Mehmetçik zorlu arazi şartlarında terörist takibinde

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.

Bugüne kadar çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda teröristlere ait mühimmat depoları, sığınak ve mağaralar imha edildi.

TSK, resmi Twitter hesabından Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki operasyonlara dair fotoğraflar paylaştı.

 

 

Fotoğraflarda Mehmetçik'in zorlu arazi koşullarında operasyonlarını başarıyla sürdürdüğü görülüyor.

Dik kayalıkları dağcı ipleriyle tırmanan Mehmetçikler nehirleri geçiyor, sarp arazide arama tarama faaliyetleri yapıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, operasyon, mehmetçik, PKK
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