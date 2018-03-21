Mehmetçik zorlu arazi şartlarında terörist takibinde

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.

Bugüne kadar çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda teröristlere ait mühimmat depoları, sığınak ve mağaralar imha edildi.

TSK, resmi Twitter hesabından Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki operasyonlara dair fotoğraflar paylaştı.

Komandolar Irak kuzeyinde Hakurk/Kani Rash bölgesinde operasyonlarına devam ediyor.https://t.co/CavjJBQzcF pic.twitter.com/Bvgq3WcwSd — TSK (@TSKGnkur) 21 Mart 2018

Fotoğraflarda Mehmetçik'in zorlu arazi koşullarında operasyonlarını başarıyla sürdürdüğü görülüyor.

Dik kayalıkları dağcı ipleriyle tırmanan Mehmetçikler nehirleri geçiyor, sarp arazide arama tarama faaliyetleri yapıyor.

Kaynak: AA