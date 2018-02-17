Mehmetçik yurt içinde de teröristlerin peşini bırakmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt dışında yürüttüğü hava ve kara operasyonlarının yanı sıra yurt içinde de teröristlerin peşini bırakmıyor.

Çetin kış şartlarında da terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdüren Mehmetçik, halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristleri zorlu arazi koşullarına rağmen bulup etkisiz hale getirmek için operasyonlar yürütüyor.

Yurt içinde teröristlerin "girilemez", "ulaşılamaz" dedikleri sığınak, barınak ve mağaraları tek tek bulup imha eden jandarma özel harekat timleri (JÖH), PKK'nın özellikle kış üstlenmesine girmek istediği bölgelerdeki sarp arazilerde örgüt mensuplarını arıyor.

Operasyonlarda tespit edilen mağara, sığınak ve barınaklarda patlayıcı düzenekleri ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile silahlar ele geçiren Mehmetçik, ayrıca yüklü miktarda yiyecek, giyecek ve yaşam malzemesi de buluyor.

Terör örgütünün lojistiğine darbe

Sığınak, barınak ve mağaraların yanı sıra bu alanlarda ele geçirilen malzemelerden delil niteliğinde olmayanları cumhuriyet savcılığının bilgisi dahilinde imha eden Mehmetçik, örgütün lojistiğine ağır darbe indiriyor.

Bu çerçevede, örgütün kış üstlenmesinde kullandığı en önemli alanlardan Tunceli'de teröristleri takibe alan Mehmetçik, son dönemde kentteki çok sayıda sığınak, barınak ve mağaraya operasyon düzenledi.

Mehmetçik'in aralıksız sürdürdüğü bu operasyonlar kapsamında dün kent kırsalında gerçekleştirilen faaliyette ortaya çıkartılan biri 8 katlı ve 100 metre derinliğindeki 3 sığınakta inceleme ve arama yapıldı.

Birinde yapay yüzme havuzu, tuvalet ve banyo bulunan sığınaklarda, patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitratın dışında çok miktarda yiyecek, giyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Soba borularından havalandırma sisteminin yanı sıra mutfak, oturma odaları, ayakkabılık, kiler ile hortumlarla beslenen içme suyu havuzları da bulunan sığınaklar, örgüt mensuplarının inlerindeki yaşamlarını ortaya çıkardı.

Mehmetçik'in operasyon düzenleme ihtimaline karşın giriş yapılabilecek bazı bölümleri taşlarla duvar örülerek kapatılan sığınakların örgüt mensuplarınca günlerce saklanabilecek şekilde dizayn edilmesi dikkati çekti.

Lüks yaşam vaadiyle kandırılan teröristler mağarada yaşıyor

Branda kaplanan çukur alanlarda biriktirilip günlerce yetecek kadar su depolanan, bol miktarda yiyecek ve giyecek malzemesi bulunan sığınaklarda, lüks bir yaşam vaadiyle örgüte kazandırılan teröristlerin oldukça kötü şartlarda barındıkları tespit edildi.

İncelemelerde, lüks yaşam beklentisiyle örgüte katılan teröristlerin Mehmetçik'ten saklanmak için günlerce karanlık, dar, yeterince havalandırılmayan ve içinde tuvalet olan mağara ile sığınaklarda saklanmaya çalıştıkları saptandı.

Mehmetçik'in amansız takibi ve operasyonlarında sözde sorumlularının da olduğu birçok üyesi etkisiz hale getirilen, lojistik açıdan da büyük kayıplar yaşayan eli kanlı PKK'lı teröristlerin son operasyonda ele geçirilen 3 sığınağı 25 gün önce terk ettiği belirlendi.

Güvenlik güçleri, yakalanmamak için kentte daha önce ortaya çıkartılan bir çok mağara, sığınak ve barınaktan kaçtıkları belirtilen teröristleri bulup etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Kaynak: AA