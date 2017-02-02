  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Mehmetçik yolda mahsur kalanları kurtardı

Mehmetçik, Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun tipi ve rüzgar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 52 kişiyi kurtardı.

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Mehmetçik yolda mahsur kalanları kurtardı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitlis'in Tatvan ilçesi merkezi ve civarında dün akşam saatlerinde yaşanan yoğun tipi ve rüzgar nedeniyle Tatvan-Ahlat istikametindeki yolda sivil araçlar içinde bulunan 52 vatandaş mahsur kaldı.

Yardım çağrısı üzerine vatandaşlar, 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı imkanlarıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı ve askeri birliğe getirilerek temel ihtiyaçları karşılandı.

Ayrıca yolda mahsur kaldığı öğrenilen 4 aylık bebeğin de bulunduğu bir aile paletli kar üstü araçla kurtarılarak güvenli bölgeye sevk edildi.

Etiketler: mehmetçik, Bitlis, Genelkurmay Başkanlığı
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