"Mehmetçik üşümesin" diye tribünde örgü ördüler

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Altyapı Aile Birliği tarafından Bodrum Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yaklaşık 100 kadın "Mehmetçik üşümesin" diyerek Afrin'deki askerler için örgü ördü.

Bir yandan sahada çocuklarının maçını izleyen anneler, diğer taraftan da tezahürat yapıp, örgü ördü. Anneler ve diğer taraftarlar zaman zaman "Yeşil beyaz ördük sevdamızı, üşümesin Mehmetçik diye" şeklinde slogan attı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Altyapı Aile Birliği Temsilcisi İbrahim Tarım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afrin'deki askerler üşümesin diye atkı, bere ve eldiven örme etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe altyapı takım oyuncularının annelerinin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Tarım, "Aileler hem antrenmanlarda hem de bugünkü maçta örgü ördü. Biz atkı ve bereleri satın alıp göndermek istemedik, annelerin elinden örülmüş olanı göndermek istedik. Bunun daha değerli olacağını düşündük" dedi.

Çocukları olmayan ailelerin de bu projeye destek verdiğini anlatan Tarım, örme işlemi tamamlanan bütün eşyaların cuma günü sınıra gönderileceğini ifade etti.

Bodrumspor taraftarlarından Tamer Yaman da sporun birleştirici gücünü kullanmak istediklerini ve bu projeye destek verdiklerini aktardı.

Tribünde kazak ören annelerden Arzu Kayhan ise Afrin'de görev yapan Türk askerleri için hep dua ettiklerini söyledi.

Mehmetçik üşümesin diye örgü ördüklerini belirten Kayhan, "Onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onlar Allah'a emanet. Biz hep onların yanındayız. Hem maçı izliyor hem de etkinliğe katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

Berna Akdemir de askerler üşümesin diye kadınlar olarak bir araya geldiklerini ve bu etkinliğe destek vermekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Kaynak: AA