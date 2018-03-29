  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

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Mehmetçik, teröristlerden temizlenen bölgelere üsler kurdu

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerden temizlenen bölgelere yeni üsler kuruldu.

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Mehmetçik, teröristlerden temizlenen bölgelere üsler kurdu

3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nın, PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik 10 Mart'ta başlattığı hava destekli operasyon kararlılıkla devam ediyor.

Hakurk ve Kani Rash bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, teröristlerden temizlenen alanlara üs bölgeleri kurdu.

Irak'ın kuzeyinde kurulan üs bölgeleri için başlatılan yol açma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Şimdiye kadar 3 üs bölgesi yeni yapılan yollarla birbirine ve Türkiye'ye bağlanırken, yaklaşık 16 kilometresi tamamlanan yolda çalışmalar devam ediyor.

Komutanlar yöre halkıyla bir araya geldi

Mehmetçik'in teröristlerden temizlediği ve operasyonların kararlılıkla devam ettiği Kani Rash bölgesinde, Iraklıların tarım ve hayvancılık yapabilmesi için imkan sunuluyor.

Kani Rash bölgesinde açılan üs bölgesi sayesinde önceki yıllarda terör örgütü PKK tarafından Irak'ın kuzeyinde kullanılmasına izin verilmeyen arazilerde kontrollü şekilde Iraklıların tarım ve hayvancılık yapmaları için izin verilmeye başlandı.

Bu kapsamda, bölgede görevli komutanlar da zaman zaman üs bölgeleri yakınında yaşayan yöre halkıyla bir araya geliyor. Bölge halkının sıkıntılarını dinleyen komutanlar, birbirine küs olan ve yıllardır konuşmayan iki aileyi de ikna ederek barıştırdı.

Ayrıca, Şemdinli'nin Irak sınırındaki Balkayalar Dağı'nda oluşturulan üs bölgesi için de yol yapım çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: üs bölgesi, mehmetçik, Irak
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