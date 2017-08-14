Mehmetçik, şehit Eren'in kanını yerde bırakmadı

Terör şehidi Trabzonlu Eren Bülbül, sonsuzluğa uğurlandı, ancak onun adının yazıldığı mühimmat teröristlerin kabusu oldu.
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