Mehmetçik, sarp dağlarda terörist kovalıyor

Irak sınırından PKK'lı teröristlerin geçişlerinin önlenmesi ve hudut emniyetinin sağlanması amacıyla 3. Piyade Tümen Komutanlığınca yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Hakkari'de teröristlere ait 125 metre uzunluğunda mağara bulundu

Bu kapsamda Balkaya Dağları'nda arama tarama faaliyetini sürdüren Mehmetçik, operasyonlara devam ediyor.

Mehmetçik, sarp dağlık ve kayalık bölgelerde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları bulmak için arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Balkayalar'da Mehmetçiğin ikmal malzemeleri de dağ iplerinden makara sistemi ile birliğe naklediliyor.

Engel tanımaz aşar Komandolar! El verir uzanır mor siyah bulutlara...Balkayalar'da ikmal malzemelerinin dağ iplerinden makara sistemi ile birliğe nakli. pic.twitter.com/ucZGkZhlfa — TSK (@TSKGnkur) 27 Mart 2018

Hakkari'de teröristlere ait 125 metre uzunluğunda mağara bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın kullandığı iki girişli mağarada el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Birçok yaşam alanının bulunduğu mağarada yapılan aramada, hilti, 8 jelikan benzin, 10 orta boy tüp, 55 kilogram mercimek, 250 kilogram şeker, 500 kilogram un, 250 kilogram fasulye, 250 kilogram nohut, 3 battaniye, 18 kilogram zeytin, 40 kilogram çay, 10 kilogram peynir, 4 kilogram salça, 330 karton sigara, 5 gaz maskesi ve filtresi, kişisel temizlik malzemeleri, 20 ampul, el yapımı patlayıcı düzeneği, soba, 3 çuval kitap, 300 CD, not defteri ve kod tablosu ele geçirildi.

Mehmetçik can dostunu sırtında taşıdı

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları bulmak için eğitimli mayın arama köpekleri de görev yapıyor.

Mehmetçik, sarp dağlık ve kayalık bölgede eğitimli köpekleri, yürürken yaralanmamaları için bazı bölgelerde sırtında taşıyor.

Kaynak: AA