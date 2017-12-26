Mehmetçik Kato'da üs kurdu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan ve Irak’a sıfır noktada yer alan İncebel Dağları Kato bölgesinde 19 Nisan tarihinde başlatılan operasyonlar 250 gününü doldurdu. Teröristlere büyük zayiatların verildiği Kato Dağı operasyonuna katılan Mehmetçik hem teröristlerle, hem de ağır kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Kato bölgesine üs yapılıyor

23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Beytüşşebap 8’inci Jandarma Komanda Alay Komutanlığı tarafından İncebel Dağları - Kato bölgesinde 19 Nisan 2017 tarihinden beri icra edilen Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu çetin kış şartlarına rağmen aralıksız devam ederken, Mehmetçik tarafından Kato’nun zirvesine üs yapılıyor.

Türkiye'nin küçük 'Kandil'i

Teröristlerin Türkiye’deki küçük ‘Kandil’ olarak nitelendirdiği ve girilmez denilerek yıllarca üs olarak kullandığı Kato Dağı operasyonu kapsamında bulunan sığınak ve mağaralarda terör örgütünün en büyük mühimmat depoları tespit edilerek birer birer imha edildi.

Kato Dağı’nı teröristlerden temizleyen Mehmetçik ve güvenlik korucuları, dağın zirvesi ve önemli geçiş noktalarında konuşlanırken, teröristlerin bir daha bölgeyi kullanmaması için karakollar inşa edilmeye başlanmıştı.

Teröristlerin girişini önlüyorlar

Üs inşaatı devam ederken bölgedeki asker ve güvenlik korucuları geçici olarak kurulan çadırlarda barınıyor. Kato’nun güvenliğini sağlayan Mehmetçik, gece gündüz bölgeyi gözetleyerek teröristlerin Irak’ın kuzeyindeki kamplardan Türkiye’ye girişlerini önlüyor.

2 bin 900 rakımlı Kato Dağı’nda etkili olan kar yer yer 1 metreye kadar ulaştı. Ağır kış şartlarına rağmen operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: İHA