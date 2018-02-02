Mehmetçik kar kış demeden operasyonlarını sürdürüyor

Siirt-Şırnak arasında bulunan 2 bin 962 rakımlı Herekol Dağı bölgesinde bir grup teröristin olduğu istihbaratı alan Mehmetçik bölgede operasyon başlattı.

Siirt'in Pervari ilçesi ile Şırnak arasında bulunan ve haritalarda genellikle Yazlıca Dağı olarak geçen Herekol Dağı'nda yer yer yarım metreye ulaşan kara aldırış etmeyen Mehmetçik, bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş kapsamlı bir operasyon başlattı.

Helikopterlerle Herekol Dağı'nın düz bir bölgesine indirilen komandolar bölgede barınan teröristlerin tespiti için kar kış demeden çalışma yapıyor.

3 ayrı helikopterle karlı bölgeye indirilen komandolar, kar tipi kıyafetleri ve sırt çantalarıyla beyaz esaret altındaki yüksek rakımlı dağlarda terörist avına çıktı.

Komandoların helikopterden indikten sonra karlı dağlarda güvenlik tedbirleri alarak ilerlemeleri dikkat çekti.

Kaynak: İHA