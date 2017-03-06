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Mehmetçik, kahramanlık destanı yazdı

Büyük kahramanlıklar gösteren Mehmetçik, 215 Okkalık mermiyi üç kez kaldırarak namlunun ucuna süren Seyit Onbaşı'nın kahramanlığına benzer fedakarlık örneği sergiliyor.

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Mehmetçik, kahramanlık destanı yazdı

Irak`ın kuzeyindeki terör kamplarından ülkeye geçişlerin engellenmesi amacıyla 2016 yılının eylül ayında 3. Piyade Tümen Komutanlığının sevk ve idaresinde, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, 1. Komando Tugayı, 2. Hudut Tugayı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, kara, topçu ve jandarma özel harekat birliklerinin katılımıyla `Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahin Operasyonu` yapıldı.

PKK`lı teröristlere büyük darbe vurdukları, Irak sınırına 6 kilometre mesafedeki bölgede bulunan 2100 rakımlı Kaletepe`ye terör örgütü mensuplarının ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılara rağmen halat ve kancalarla tırmanan Mehmetçik, adeta kahramanlık destanı yazdı.

Teröristlerin ağır silahlar yerleştirerek, tüneller kazıp odalar oluşturduğu stratejik öneme sahip Kaletepe`ye yönelik operasyonda 11 asker şehit düşerken, 200`ü aşkın terörist ise etkisiz hale getirildi.

Fatihler Jandarma Özel Harekat Birliği teröristlere geçit vermiyor

Yaklaşan kış mevsimi öncesinde günlerce süren operasyonla bölgeye hakim olan Mehmetçik, teröristlerce kullanılan Pirinçeken ve Uzundere gibi geçiş noktalarını da kontrol altına aldı.

Kaletepe`de kurulan üs bölgesi ile kontrolün sağlandığı alanda gece gündüz nöbet tutan Fatihler Jandarma Özel Harekat Birliği, teröristlerin ülkeye geçişini engelliyor.

Seyit Onbaşı`nın torunları Kaletepe`de

Kaletepe’yi teröristlerden temizlendikten sonra da büyük bir fedakarlık örneği sergileyen Mehmetçik, 18 Mart Çanakkale Deniz Savaşı’ndaki fedakarlığıyla gönüllerde taht kuran Seyit Onbaşı`nın kahramanlığını akıllara getirdi.

Tepeye üs bölgesi kurulması için kolları sıvayan Mehmetçik, herhangi bir merdivenin bulunmadığı Kaletepe`ye 40 gün boyunca mühimmatı sırtında taşıdı. 3 ay gibi bir süre zarfında üssü kuran Mehmetçik, daha sonra Kaletepe`ye demirden merdiven yaparak ulaşımını rahatlattı.

Demirden yapılan ve etrafı halatlarla çevrili merdivenler kullanılarak çıkılan Kaletepe`de vatan savunmasını sürdüren Mehmetçik, son teknolojik silahlarla donatılan üs bölgesinde adeta kuş uçurtmuyor.

Üs bölgesinin komutanı, Kaletepe’nin 2100 metre rakımda olduğunu ve Irak sınırına 6 kilometre mesafede bulunduğunu söyledi.

Komutan, “Daha önce bölücü terör örgütünün yoğun olarak kullandığı Pirinçeken ve Uzundere hattını kontrol etme babında önemli bir arazi kesimidir” dedi. İHA

Etiketler: terör örgütü, seyit onbaşı, mehmetçik, kahramanlık, Irak, destan
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