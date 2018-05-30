Mehmetçik dağları teröristlerden temizledi, Şemdinli huzura kavuştu

Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya karşı başlatılan operasyon ile 2 bin 400 rakımlı Balkaya Dağları teröristlerden tamamen temizlendi.

Üç kenarı uçurumdan oluşan ve metrelerce yükseklikteki kayalarla çevrili stratejik öneme sahip Balkaya Dağları'na yeni üsler kuran Mehmetçik, bölgenin güvenliğini sağlarken, üs bölgelerine yeni yollar yapılıyor.

Bölge keşfedilmeyi bekliyor

Askerlerin, güvenlik korucularının da desteği ile sık sık arama tarama faaliyeti yürüttüğü, huzurun sağlandığı bölge, doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Geniş arazi yapısı, mağaraları, meyve ağaçları, şelaleleri, akarsuları ile adeta insanı büyüleyen bölge, keşfedilmeyi bekliyor.

Bölgenin Mehmetçik tarafından PKK'lı teröristlerden temizlenmesinin ardından vatandaşlar, bölgedeki doğal güzelliklerin tadını çıkarmaya başladı.

Vatandaşlar, önceki yıllarda terör nedeniyle gidemedikleri köylerini güvenlik güçlerinin sağladığı huzur ve güven ortamı sayesinde ziyaret ediyor.

"Köyümüze rahatça çıkıp, tarlamızı ekebiliyoruz"

Yukarı Koçyiğit köyünde vatandaşlar, bir taraftan tarımla uğraşırken, diğer taraftan yüksek kesimlerde hayvanlarını otlatmaya başladı.

Köyde yaşayan vatandaşlardan Mehmet İrez, 1992 yılında teröristlerin Balkaya Dağları'ndan kapılarının önlerine kadar roket attıklarını söyledi.

Devletin o dönem yaşanan terör saldırıları nedeniyle kendilerini Derecik beldesine yerleştirdiğini anlatan İrez, "Şimdi Mehmetçik'imiz bütün Balkaya Dağları'nı teröristlerden temizlemiş. Biz köyümüze rahatça çıkıyoruz. İstediğimiz zaman tarlamızı ekebiliyoruz." dedi.

Cevdet İrez ise Mehmetçik'in bölgede güvenliği sağlamasıyla istedikleri yere gidebildiklerini ifade etti.

“Terör nedeniyle köyümüze kimse gelemiyordu ama şimdi herkes gelebilir”

Bölgenin çok sayıda doğal güzelliğe sahip olduğunu anlatan İrez, şöyle konuştu:

"Şelaleleri görüyorsunuz. Daha önce terör nedeniyle buraya çıkamıyorduk. Teröristler her gün havan atıyorlardı. Her gün köye saldırıyorlardı ama şimdi sağ olsun Mehmetçik'imiz köyümüzü yeniden bize kazandırdı. Bahçelerimizi ekebiliyoruz. Doğal güzelliklerimiz var. Terör nedeniyle köyümüze kimse gelemiyordu ama şimdi herkes gelebilir. Herkesin buraya gelip görmesini istiyoruz. Turistik yer gibi."

Temel Tekin de devletin kendilerine sahip çıktığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA