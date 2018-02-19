Mehmetçik Afrin'e dualarla uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak askerler törenle uğurlandı.

İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, il protokol üyeleri, göreve giden askerlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askerler için kurban kesildi, İl Müftüsü Cüneyt Kulaz tarafından dualar edildi.

"Bayrağımızı ebediyen dalgalandırmak için bu mücadeleyi sürdüreceğiz"

Törende konuşma yapan Iğdır Valisi Enver Ünlü, "Cumhuriyet tarihimizde içinde bulunduğumuz ortamdan çok daha zor ve ağır şartlarda ecdadımız memleketimizin istikbalini koruyup bu cennet vatanı nasıl bize emanet ettiyse biz de bugün bu bayrağı Türkiye Cumhuriyeti semalarında ebediyen dalgalandırmak ve daha ileriye taşımak için her zaman olduğu gibi çalışacağız ve bu kutsal mücadeleyi devam ettireceğiz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü müdafaa ve muhafaza uğruna ve oradaki kardeşlerimize yapılan bu zulmü önlemek ve ülkemizin birlik ve beraberliği için orada görev almak durumundayız." dedi.

Vali Ünlü daha sonra göreve gidecek personelden Jandarma Komando Kıdemli Başçavuş Serdar Uyar'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını teslim etti. Uyar, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını öpüp alnına koyarak teslim aldı.

Askerlerin operasyona gideceğini duyan yüzlerce vatandaş ellerinde bayraklarla tören alanındaki programa katıldı. Afrin bölgesinde görev alacak 11 askeri personel ve 2 zırhlı araç konvoyla görev bölgesine uğurlandı.

Kaynak: AA