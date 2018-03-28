  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Mehmetçik 2 bin 400 rakımlı Balkaya Dağları'nda üs kuruyor

Mehmetçik 2 bin 400 rakımlı Balkaya Dağları'nda üs kuruyor

Mehmetçik, 2 bin 400 rakımdaki Balkaya Dağları'na makara ve halat yardımıyla malzeme taşıyarak yeni üs kuruyor.

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Irak sınırından PKK'lı teröristlerin geçişlerinin önlenmesi ve hudut emniyetinin sağlanması amacıyla, Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığınca 23 Mart'ta başlatılan operasyon kararlılıkla devam ediyor.

Mehmetçik, Şemdinli ilçesinin Irak sınırında 2 bin 400 rakımdaki Balkaya Dağları'na makara ve halat yardımıyla malzeme taşıyarak yeni üs oluşturuyor.

Mehmetçik, bölgedeki arama tarama faaliyetinde, teröristlerin tuzakladığı basma düzenekli el yapımı patlayıcı tespit etti.

Patlayıcı, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi tarafından yerinde imha edildi.

Bölgede şimdiye kadar teröristlerce tuzaklanan 14 el yapımı patlayıcı imha edilirken, 125 metre uzunluğunda, yer yer 3 metre yüksekliğinde ve bir metre genişliğinde mağara ile yaklaşık iki ton yaşam malzemesi ele geçirildi.

3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik 10 Mart'ta başlatılan hava destekli operasyon ile 19 Mart'ta Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Altın ve Şen Tepe bölgesinde başlatılan operasyonlar da kararlılıkla sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yüksekova, mehmetçik, balkaya dağları
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