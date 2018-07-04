Mehmetçiğin kahramanlığı Afrin'de mazluma umut oldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev alan Türk askerinin Afrin'deki kahramanlığı ve bölge halkı için yaptığı fedakarlıklar, patlayıcı tuzaklayarak biri bebek, 2'si çocuk 5 kişinin ölümü, 4 sivilin de yaralanmasına neden olan YPG/PKK'lı terörist hakkında hazırlanan iddianamede yer alan mağdur ve bilgi sahibi ifadelerine yansıdı.

YPG/PKK'lı teröristlerin Kurayriyah'da köylülerin çıkışına engel olmak amacıyla yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının, 36 sivilin içinde bulunduğu kamyonetin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu biri bebek, 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden olduğu belirlenen E.A. hakkında 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 120 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, Afrinli sivillerin ifadelerine de yer verildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ifadesi aktarılan siviller YPG'nin yaptıkları zulümleri ve Türk askerinin fedakarlığını ve kahramanlığını anlattı.

İddianamede ifadesine yer verilen bilgi sahibi Nezhe El Hüseyin, olaydan bir kaç gün önce 120-130 silahlı PYD'linin köylerine geldiğini aktardı.

"Köyümüzün etrafına patlayıcılar yerleştirdiler"

PYD'li teröristlerin kendilerine burada "cephe" açılacağını söylediklerini aktaran Hüseyin, şöyle devam etti:

"Ben daha önce gittikleri köylerde bu şahısların bazı köylüleri öldürdüklerini duymuştum. Biz köye yerleşmelerine izin vermeyince köyün dışına zorla yerleştiler. Geceleri daha kalabalık oluyorlardı. Bu şahıslar köyümüzün etrafına patlayıcılar yerleştirdiler ve bize 'köyden çıkmayın yoksa sizi öldürürüz' diye tehdit ettiler. Bizleri öldüreceklerini duyunca ailem ve akrabalarım köyden ayrılmak ve Türk askerinin kontrolündeki Ramadiye'ye gitmek için kasalı bir araca bindik. Ancak araç köyden çıkacağı sırada YPG'li şahısların patlayıcı infilak ettirmeleri üzerine çok sayıda akrabam yaralandığı gibi bazı akrabalarım hayatını kaybetti. Bu patlamadan sonra köyümüze Türk askeri geldi ve köyümüzü PYD'lilerden kurtardı."

Türk askerinin köylerinden çıkmalarını engelleyen PYD'lileri etkisiz hale getirdikten sonra kendilerine yemek verdiğini ve ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Hüseyin, kendilerini ölümle tehdit eden ve akrabalarının zarar görmesine yol açan PYD/YPG mensuplarından şikayetçi olduğunu paylaştı.

"Köyümüzü PYD'lilerden kurtardılar"

Fuad Salih de PYD'lilerin köylerine gelerek Türkiye'ye karşı savaşmak üzere yerleşmek istediklerini ancak buna izin vermediklerini aktararak "Bizim köyden çıkmamızı engellemek amacıyla köyün giriş çıkışlarına patlayıcı döşediklerini gördüm. Bize zarar vereceklerini anladığımız akrabalarımızla Türk askerlerinden yardım istemek amacıyla kasalı bir araca bindik. Yolda ilerlerken araç yola döşenen patlayıcı nedeniyle zarar gördü. 3 yaşındaki kız kardeşim ile bazı akrabalarım vefat etti. Ben de sağ kolumdan ve göğsümden yaralandım." ifadesini kullandı.

Salih, patlama sonrasında köylerine Türk askerlerinin geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çatışmalar sonucunda köyümüzü PYD'lilerden temizlediler. Hatta bu PYD'lilerden birinin cebinden köydeki 30-40 kişilik öldürecek kişilerin listesinin çıktığı bana söylendi. Beni ve diğer akrabalarımı gerekli tedavilerim için yaşadığımız yerde hastane olmadığından Türkiye'ye getirdiler. Bu olaylar nedeniyle PYD/YPG silahlı terör örgütünden ve bu örgüt üyelerinden şikayetçiyim. Türk uçakları yaptıkları bombardımandan sadece PDY'lilerin bulunduğu yeri bombalamıştır, köyümüze herhangi bir bomba isabet etmediği gibi köyümüze gelen Türk askerleri bizim köyden çıkmamızı engelleyen PYD'li şahısları etkisiz hale getirmişlerdir. Hatta köye geldikten sonra Türk askerleri köydeki insanlara yemek ve bakım ihtiyaçlarının sağlanması için de gerekli insani yardımlarda bulunmuşlardır. Şu anda köyümüz PYD'lilerden temizlendiği ve Türk askerinin kontrolünde olduğu için köyümüze gidebilirim."

Mağdurlardan Muhammed Nur Alu ise patlamada 21 ve 23 yaşındaki oğulları Hüseyin ve Mahmut'un hayatını kaybettiğini kendisinin ise sol kolundan yaralandığını belirtti.

Patlama sonrası Türk askerinin köylerine geldiğini anlatan Nur Alu, "Türk askerleri gelerek çatışmalar sonucunda köyümüzü PYD'lilerden kurtardılar." dedi.

Nur Alu, bu şahısların köylerine geldikleri gecelerde köydeki evlerin arasına el yapımı patlayıcılar döşediklerini ve kendi evinin 50 metre ilerisine dahi patlayıcı madde döşendiğini aktardı.

Patlamada 2 çocuğunu kaybeden mağdur Gazi Salih ise yaralıların Türk askeri tarafından tedavi için Türkiye'ye getirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA