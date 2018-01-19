Mehmetçiğin ailesi Afrin konvoyunu durdurup oğullarıyla hellalleşti

Terör örgütü PYD/YPG'nin yuvalandığı Afrin'e düzenlenecek operasyon için sınırdaki askeri hazırlıklar hız kesmeden sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hatay-Kilis sınır hattına askeri araç takviyesi aralıksız devam ederken, sevk edilen araçların içindeki Mehmetçiklerden biri de Esad Ahmed Kara'ydı.

Şırnak'tan Hatay'a giden konvoyda bulunan Ahmed'e ailesi süpriz yaptı.

Ailesi Hatay'a giderek askeri konvoyun geçişini beklemeye başladı. Konvoy geçerken Ahmed'e seslenip araçları durdurdular. Ailece sarılıp helalleştiler. Ve diğer Mehmetçikleri de dualarla uğurladılar.

Mehmetçiğin ailesi sınıra giden Afrin konvoyunu durdurup, oğullarıyla helalleşti. Baba oğluna, "o teröristleri temizleyip gelin inşallah" diyerek sarıldı.https://t.co/jpLRfM659D pic.twitter.com/kpynYd4IXI — TRT HABER (@trthaber) 19 Ocak 2018

Zahid Kara kardeşinin askerliğinin bitmesine 5 gün kala yaptıkları sürpriz de yaşanan duygu dolu anları şu sözlerle anlatıyor:

"Çok heyecan vericiydi. Onları beklerken bile geçen arabaların selam duruşu korna çalıp eşlik edişi tüylerimizi diken diken yapıyodu. Annem, babam, kardeşim, yeğenlerim ve çocukluğumuzun beraber geçtiği arkadaşımız da yanımızdaydı. Aramızda olmak isteyen fakat olamayanlar da o anları izleyip duygulandıklarını söylediler. Keşke biz de orda olabilseydik, o duygu dolu anları yaşasaydık dediler"

3 kardeşi daha askerde olan Zahid Kara ailesiyle Osmaniye'de yaşıyor.

Kardeş bağlarının kuvvetli olduğunu söyleyen Kara bunun ilk sürpriz olmadığını da anlattı.

"Asıl görev yeri Çanakkale'ydi sınır hattını güçlendirme için Şırnak Silopi'ye sevk edildi. Şırnak Silopi'ye trenle geçerken de gece yarısına kadar beklemiştik."

Bu hareketiyle herkesi kendine hayran bırakan ailenin videosu sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasındaydı.

Kaynak: TRT Haber