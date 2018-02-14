Mehmetçiğin Afrin'deki kahramanlıklarını şehit oğluna anlatıyor

Buca ilçesinde yaşayan Güçtekin ailesi, şehit evladın acısını 22 yıldan bu yana yüreklerinde hissediyor. Kıdemli Çavuş Halil Güçtekin'in kabrini sık sık ziyaret eden aile, özellikle Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'ndan bu yana kabir ziyaretini 2 günde bir yapmaya başladı.

Harekatı yakından takip eden anne Güçtekin, evladının mezarı başında Mehmetçik'in kahramanlıklarından bahsediyor.

Şehidin gözü yaşlı annesi, "Astsubay olarak kalırsam eğer, vatan uğruna ölürsem eğer, tabuta konup da gelirsem eğer, tabuta sarılıp ağlama anam" yazılı kabri başında hem evladıyla dertleşiyor hem de ona dua ediyor.

"Oğlumun yanında teselli buluyorum"

Anne Güçtekin, evladının yokluğuna alışamadığını söyledi.

Oğlunun şehadet haberinin kendisine verildiği günü hala unutamadığını anlatan Güçtekin, şöyle konuştu:

"Oğlum asker olmayı çok istiyordu. Şehitliğe her geldiğimde çok üzülüyorum ama buraya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Burada oğlumun yanında teselli buluyorum. Evde de burada da onunla konuşuyorum. Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı gün çok mutlu oldum. Hemen o gün oğlumun kabrine koşup ona müjdeli haberi verdim. Evladıma da silah arkadaşlarının yazdığı kahramanlıkları anlattım. Şehit askerlerimizin analarına Allah sabır versin. Beni de çağırsınlar ben de gideyim, oğlumun intikamını almış olurum. Türkiye'nin bu terörden kurtulması lazım."

Şehidin kardeşi Umut Güçtekin ise ağabeyinin, üniformayı giydiği 3 yıl boyunca birçok başarılı operasyonda görev aldığını dile getirdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığını öğrendiğinde hemen annesinin yanına gittiğini belirten Güçtekin, "O anlarda aklıma ağabeyim geldi. Ağabeyimin kabrine geldiğimde de en çok kanının yerde kalmadığı, bıraktığı yerden devam edildiğini konuşuyorum." ifadelerini kullandı.

Güçtekin, hükümetin teröre karşı bu kadar net mücadele vermesinin herkesi mutlu ettiğini belirtti.

Oğluna şehit amcasının ismini verdiğini anlatan Güçtekin, "Onun da asker olmasını istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA