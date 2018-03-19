Mehmetçiğe konvoylu ve mehterli destek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, mehter takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüş ve tır konvoyu ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek verildi.

İlçedeki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Zeytin Dalı Harekatı Platformu öncülüğünde çok sayıda vatandaş, Devrim Bulvarı'nda toplandı. Yaşlı bir grup ise askeri kamuflaj kıyafetleri ile alana geldi. Kalabalık, mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü.

Yürüyüşe Erbirlik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi bünyesinde çok sayıda tır da konvoy eşliğinde destek verdi.

Etkinlik kapsamında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Mehmetçik için dua edildi.

"Herkesin asker olduğunu göstermek istedik"

Platform adına açıklama yapan Adem Baltacı, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz." dedi.

Etkinliğe askeri kamuflaj kıyafeti ile katılan Mehmet Ekşi de "(ABD) 12 bin kilometreden gelip Suriye'de hüküm sürmek istediler. Türk milletinin savaşkan bir millet olduğunu, dünyada hiçbir güçten korkmadığını 7'den 70'e herkesin asker olduğunu göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA