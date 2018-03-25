Mehmetçiğe destek veren esnafa, terör yandaşlarından tehdit

Tokat Zile'de yaşayan Yavuz Dizer, asansör firmaları için hazırladığı mobil uygulamayla hizmet vermeye başladı. Afrin'de görev yapan Mehmetçiğe manevi destek için 20 gün önce mobil uygulamasının arka planına Türk bayrağı ve asker fotoğrafı koyan Dizer, "Mevzu vatansa gerisi teferruattır" yazısını ekledi.

Asansör firmalarına ücretsiz hizmet veren mobil uygulamasından olumlu dönüşler alan Dizer'e, son bir haftadır terör yandaşları tarafından ise tehdit mesajları gelmeye başladı. Dizer bu duruma kayıtsız kalmayarak, Zile ve Turhal'daki iş yerlerine Türk devletlerinin bayraklarını astı.

Yavuz Dizer, Afrin'de operasyon yapan Mehmetçiği desteklemek amacıyla asansörcülere yaptığı mobil uygulamasına olumlu tepkiler aldığını belirterek, "Ama son bir haftadır gerek uygulamamızın yorum bölümünden, gerek sosyal medyadan YPG/PKK yandaşları tarafından olumsuz yorumlar ve tehditler almaktayım. Afrin'de Türk ordusu karşısında duramayıp kaçan bu insanlar haince saldırılarına şimdi de sosyal medya üzerinden yürütmeye çalışıyorlar. Vatansever bir esnaf olarak Türk ordusunun ve devletimizin her zaman yanındayız. Bu alçak terör örgütü, bunu destekleyen arkasındaki emperyalist güçler biz var olduğumuz sürece amaçlarına ulaşamayacaklardır" dedi.

Kaynak: İHA