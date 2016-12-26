'Mehmet Akif gelecek nesillerimize de ilham kaynağı olacak'

Başbakan Binali Yıldırım, İstiklal Şairi Mehmet Akif'in, eserleri, şiirleri, destansı mücadelesi ve örnek hayatıyla gelecek nesillere de ilham kaynağı olacağına inandığını bildirdi.

Yıldırım, Ersoy'un vefatının 80'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mehmet Akif Ersoy'un, "Çanakkale Şehitlerine, Bülbül, İstiklal Marşı" gibi kıymetli eserleriyle ve vaazlarıyla, savaşlar, işgaller ve göçlerden yorgun düşen milletin yeniden şahlanması ve tarih sahnesine yeniden çıkması için istiklal meşalesini tutuşturmuş müstesna bir şahsiyet, kudretli bir şair ve kurucu bir mütefekkir olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, Akif'in, milli mücadele ruhunun hayat bulması için ömrünü fedakarca vakfettiğini" kaydetti.

Binali Yıldırım, Mehmet Akif'in ebedileşen eserleri, mücadeleci kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakıyla gönülleri fethetmeyi başardığını vurgulayarak, "Merhum Akif, edebiyat, sanat ve fikir dünyamıza rehberlik etmeyi sürdürmektedir. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’in, eserleri, şiirleri, destansı mücadelesi ve örnek hayatıyla gelecek nesillerimizin de ilham kaynağı olacağına yürekten inanıyorum. Aramızdan ayrılışının 80'inci yıl dönümü vesilesiyle Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet ve hürmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.