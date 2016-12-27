Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80. yıl dönümü

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, "Bugün bu toprakların insanları olarak ikinci istiklal mücadelesini verdiğimiz şu günlerde Akif'in fikirleri ve düşüncelerinin ne kadar önem arz ettiğini, onu her zamankinden daha iyi anlamamız ve anlatmamız gerektiğini biliyoruz." dedi.

Prof. Dr. Arıcan, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80'inci yıl dönümü dolayısıyla Tacettin Dergahı'nda düzenlenen "80 Yıl Sonra Mehmet Akif Ersoy" programında yaptığı konuşmada, Mehmet Akif'in vefat ettiğinde hak ettiği şekilde ebedi istirahatgahına çekilemediğini belirterek, büyük insan ve mütefekkirlerin kendi çağlarında hakkıyla anlaşılamadığını söyledi.

Mütefekkirlerin kıymeti ve değerinin yıllar geçtikçe anlaşıldığını ifade eden Arıcan, şöyle konuştu:

"Bugün bu toprakların insanları olarak ikinci istiklal mücadelesini verdiğimiz şu günlerde Akif'in fikirleri ve düşüncelerinin ne kadar önem arz ettiğini, onu her zamankinden daha iyi anlamamız ve anlatmamız gerektiğini biliyoruz. Merhum Akif, İslam ümmeti ve coğrafyasının yani Doğu'nun sorunlarını biliyordu, çünkü sahada ve ümmetin içindeydi. Batı'yı biliyordu, Berlin'e kadar gitmişti. O nedenle Akif'in şiirlerinde, fikir ve düşüncelerinde bugünkü meselelerimizi, sorunlarımızı çözeceğimiz şifreler, çözüm önerileri var."

Akif'in Safahat'ının daha fazla okunması gerektiğine işaret eden Musa Kazım Arıcan, dinleyicilere, "Sizler Akif'in bizlere hedef olarak koyduğu fikirleri yaşatacaksınız, hep birlikte yaşatacağız." diye seslendi.

Anma programına, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

Konuşmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.