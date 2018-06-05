MEDAV Başkanı Elçi "prompter tartışması"nın aslını anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran'da TÜYAP Diyarbakır Fuar Merkezi'nde iftar programındaydı, kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi de o iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına kısa bir süre Elçi için ara verdi, misafirinin oturmasını bekledi.

Bazı basın yayın organlarında ise, "Erdoğan prompter'ın bozulması nedeniyle konuşamadı" gibi asılsız haberler yapıldı.

"Namaz kılmak için ayrıldım"

Olayın nasıl geliştiğini anlatan Tayyip Elçi, o yanlış algıyı çürüttü:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kanaat önderleri iftara davet edilmişti. Her bir ilden 2 kişi de temsilci olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın protokol masasında yer almıştık. Beraber yemek yedik, sohbet ettik, ülkenin bazı sorunlarını dile getirdik, müzakere suretiyle hasbihal etme fırsatı bulduk. Kendileri de hüsnü teveccüh gösterdiler, ilgilendiler, dinlediler. Akşam namazı vakti gecikince Cumhurbaşkanımızdan izin isteyerek namaz kılmak için ayrıldım."

"Ben döndüğümde Cumhurbaşkanımız konuşuyordu"

Elçi, kendisi oradan ayrılırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in konuştuğunu söyledi ve ekledi:

"Döndüğümde Sayın Cumhurbaşkanımız konuşuyordu. Doğal olarak 2 binden fazla insanın olduğu yerde hepsi yakından görmek, dinlemek, resim çekmek ister. Bunun için sahneye doğru yoğun bir teveccüh olmuştu. Korumaları da sahnenin ön tarafında hilal şeklinde bir şerit oluşturmuşlardı."

"Cumhurbaşkanımız bana işaret ederek 'Buyurun' dedi"

Tayyip Elçi, korumaların arasından masasına geçmek istediğinde, "Hocam konuşma başladı. Önden değil de arkadan dolanıp gitseniz" denildi.

Elçi, diğer istikametten masasına doğru giderken Erdoğan'ın konuşmasını kestiğini fark ettiğini anlattı.

"Ben de o an için ne oldu anlamadım. Geldiğimde benim oturduğum sandalyede bir vatandaşın oturduğunu gördüm. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın oturduğu sandalye boştu. Bir an tereddüt ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız bana işaret ederek 'buyurun' dedi. Cumhurbaşkanımızın sandalyesine oturarak, konuşmalarını dinledik."

"Muameleyi hoş görmedi, konuşmasını kesti"

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kendilerine doğru yöneldi.

Elçi, bu sırada Erdoğan'ın kulağına eğilerek, "Hocam korumalar yanlış yaptı. Kusura bakmayın" dediğinden bahsetti.

"Bir alicenaplık gösterdi. Kendisi misafirine yapılan bu muameleyi hoş görmedi ve o süre içerisinde konuşmasını kesti. Arkasından da haddimiz olmayarak bir nevi özür diledi. Benim sebep olduğum bir meseleden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bir kampanyanın başlatılmış olması ayrıca beni üzdü."

"Araştırsak, böyle tuzaklara düşmüş olmayız"

Olayın bazı basın yayın organlarında farklı yansıtıldığını anlatan Elçi, şöyle devam etti:

"Allah bizden herhangi bir haberi aldığımızda hemen inanmamamızı, araştırmamızı istiyor. Özellikle kasıtlı haber yapan medyanın ne kadar büyük bir yanlışta olduğunu gördük. Cumhurbaşkanlığına aday olmuş bir zatın da mitinginde bunu propaganda malzemesi yapması bunun üzerinden rakiplerini vurmaya çalışması ayrıca trajikomik geldi. Doğrusu çok üzüldüm. Hem medya hem siyasetçilerimizin böyle bir duruma düşmesini yadırgadım. Araştırıp, doğrusunu öğrensek hem böyle yalan haberleri yaymış olmayız, böyle tuzaklara düşmüş olmayız."

Kaynak: AA