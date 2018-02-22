Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Kılıçdaroğlu ve Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile eski HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 57 milletvekiline ait 113 Başbakanlık Tezkere'sinin 31 Ocak'ta TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından; 1 Şubat'ta HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, 13 Şubat'ta da HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkındaki Başbakanlık Tezkereleri TBMM'ye gönderilmişti.

Kılıçdaroğlu ve Başaran'a ait son gelen 2 fezleke ile Meclise ulaşan dosya sayısı 527 oldu.

Kaynak: AA