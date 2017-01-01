Meclis emeklileri ilgilendiren tasarı için mesai yapacak

Meclis, 2017 yılının ilk mesaisini, 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her yıl için ek ikramiye ödenmesini öngören tasarı ile HDP'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesi için harcayacak.

TBMM Genel Kurulunda, 3 Ocak Salı günü, HDP'nin, "Belediyelere kayyım ataması uygulaması, eş başkanlar ile milletvekillerinin tutuklanması nedeniyle gerçekleştiği iddia edilen hak ihlallerinde ve artan terör olayları sebebiyle meydana gelen ölümlerde sorumluluğu bulunduğu" iddiasıyla İçişleri Bakanı Soylu hakkında verdiği gensoru önergesi ele alınacak.

Aynı gün, Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boşalan, bir AK Parti'li (istifa), bir de HDP'li (yaş haddinden) iki üye yerine, iki yeni üye seçimi yapılacak.

Seçimin ardından, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen "torba tasarı" görüşülecek.

Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye ödenecek.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için 2016 yılında uygulaması başlatılan asgari ücret desteği 2017 yılında da devam ettirilecek. Bağlama kütüğüne kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarının yıllık vize harçları kaldırılacak.

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan, öğrencilere yönelik eğitim ve yurt faaliyeti sürdüren vakıflara, Hazine'ye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreyle "bedelsiz irtifak hakkı" sağlanacak.

Belediyeler ve il özel idareleri tarafından iktisadi işletme oluşturmaksızın yapılan taşınmaz teslimlerinde katma değer vergisi aranmayacak. KOBİ'lerin krediye erişim imkanı artırılacak.

Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri 10 Ocak'ta

TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edilen AK Parti'nin 18 maddelik anayasa değişiklik teklifinin, TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerine, en geç 10 Ocak Salı günü başlanması bekleniyor.

Muhalefet, yarına kadar muhalefet şerhini verecek. Teklifin, iki turda yapılacak Genel Kuruldaki müzakerelerinin 13-15 gün sürmesi hedefleniyor.