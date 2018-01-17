Meclis araştırma komisyonu bağımlılıkla mücadele için toplandı

Uyuşturucu kullanımı Türkiye'de son 10 yılda 2 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. 700 bine yakın kişinin de sadece son 4 yıla ait tedavi kayıtları var.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu soruna çözüm yolu arayacak. Bunun için kurulan araştırma komisyonu ilk toplantısını yaptı.

Komisyon Başkanı Yılmaz Tezcan, bağımlılıkla ilgili küresel istatistiklerin korkunç olduğunu belirtiyor. Türkiye'de ise bağımlılıklara ilişkin rakamlar daha düşük.

Meclis Araştırma Komisyonu sadece uyuşturucu bağımlılığına eğilmeyecek. Günlük yaşamı esir alan internet ve teknoloji bağımlığı da masaya yatırılacak.

Kaynak: TRT Haber