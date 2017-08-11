Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında ışık göründü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun kazı çalışmalarının sona erdiğini belirtti.
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