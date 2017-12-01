MEB’den dijital sınav devrimi

2018 yılından itibaren tüm motorlu taşıt sürücü kursu ile açık ortaokul ve açık lise sınavları 81 ilde e-sınav merkezlerinde yapılacak.

İlk kapsamlı elektronik sınav merkezi, bin kişi kapasiteli olarak Ankara’da hazırlanacak.

81 ilde toplamda 124 e-sınav merkezi kurulacak.

E-sınav merkezleri ilk etapta il merkezlerinde kurulacak. ilerleyen dönemde nüfusun yoğun olduğu büyük ilçelerde de açılması planlanıyor.

Bu merkezler, yüksek teknoloji ve akıllı cihazlarla donatılarak, her biri bin kişinin aynı anda sınava gireceği şekilde tasarlanacak.

Engelliye özel tasarım

Sınav merkezlerindeki masa, sandalye ve bilgisayarlar, engellilerin erişimi ve konforu düşünülerek tasarlanıyor. e-sınavlarda, işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon ve işaret diliyle sorular yer alacak.

Hatalar en aza inecek

Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde randevu sistemiyle en yakın tarihte sınava girebilecek. Sınav bitiminde sonuçlar hemen öğrenilebilecek.

Kullanıcı dostu bilgisayar ara yüzüyle adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan kurtulmuş olacak

Kaynak AA