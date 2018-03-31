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Buradasınız : » » MEB'den "açıköğretim kurumları sınavları" açıklaması

MEB'den "açıköğretim kurumları sınavları" açıklaması

MEB, açıköğretim kurumları sınavlarına 4'ten fazla ders için giren adayların cevap kağıtları eksik basılan dersler için telafi sınavının 21 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

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MEBden &quot;açıköğretim kurumları sınavları&quot; açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, açıköğretim kurumlarının 2. dönem sınavlarının bugün ve yarın tamamlanacağı aktarıldı.

Dörtten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrıldığı belirtildi.

Bu adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da telafi sınavı yapılacağı kaydedildi.

Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamayacakları vurgulanarak "Bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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