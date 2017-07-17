MEB bursluluk sınav sonuçları yarın açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, (MEB) 10 Haziran'da düzenlenen 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) sonuçlarının yarın açıklanacağı bildirildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, İOKBS sonuçları yarın "http://www.meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

Sınav, yurt içinde 848 merkezde, 4 bin 39 okulda, 62 bin 146 salonda, KKTC'de bir merkezde olmak üzere, toplam 1 milyon 110 bin 563 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.