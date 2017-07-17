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Buradasınız : » » MEB bursluluk sınav sonuçları yarın açıklanacak

MEB bursluluk sınav sonuçları yarın açıklanacak

MEB'in 10 Haziran'da düzenlediği 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav sonuçları yarın açıklanacak.

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MEB bursluluk sınav sonuçları yarın açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, (MEB) 10 Haziran'da düzenlenen 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) sonuçlarının yarın açıklanacağı bildirildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, İOKBS sonuçları yarın "http://www.meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

Sınav, yurt içinde 848 merkezde, 4 bin 39 okulda, 62 bin 146 salonda, KKTC'de bir merkezde olmak üzere, toplam 1 milyon 110 bin 563 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Etiketler: meb, bursluluk sınav sonuçları, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sına
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