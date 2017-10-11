MEB 5 bin 22 kız öğrenciyi okulla buluşturdu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Projesi" kapsamında 2 yılda 15 ilde okuldan farklı sebeplerle uzak kalan 5 bin 22 öğrenci eğitime yeniden kazandırıldı.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce 23 Şubat 2015'de başlayan "Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Projesi" 5 bin 22 kız öğrencinin eğitime kazandırılmasıyla bu yaz tamamlandı.

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Hakkari ve Iğdır'da uygulanan proje kapsamında, kız çocuklarının ilk ve ortaöğretim düzeyinde okula devam oranlarını artırmak ve ailelerin eğitimin önemi konusunda bilinçlenmeleri hedeflendi.

AA muhabirinin Bakanlık yetkilerinden aldığı bilgiye göre, yeni atanan öğretmenler, eğitim alanında faaliyet gösteren kurumların personeli, yatılı bölge ortaokulu eğitim ve idari personeli ve bölgedeki yerel aktörler (emniyet, sağlık çalışanları, din görevlileri, yerel basın mensupları ve yerel STK'ler) başta olmak üzere öğrencilerin yeniden okula kazandırılması için 18 bin 516 kişiye eğitim verildi.

Proje kapsamında kız çocuklarının eğitime katılmasını sağlamak amacıyla çocuklarını okula göndermeyen aileleri ziyaret etmek için ekipler oluşturuldu. Bu ekiplerde görev alan bin 512 öğretmene eğitimler verildi.

Kız öğrencileri teşvik için yarışma

Aile ziyaretleriyle 9 bin 424 aile ve 12 bin 977 öğrenciyle iletişime geçildi. Veli ve öğrenci görüşmeleri sonucunda 10 bin 558 aile anketi yapıldı ve 5 bin 22 öğrencinin okula devamı sağlandı.

Kız öğrencilerin okula teşvik edilmesi için 43 ilde 8-12 sınıf öğrencileri arasında 3 farklı kategoride logo ve slogan, fotoğraf, kısa film yarışması düzenlendi. Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere tablet hediye edilerek, 15 pilot il birincileri rehber öğretmenleri ile İstanbul gezisi ile ödüllendirildi.

Öğrencilerin okula ikna edilmesi için 5 bin 703 öğretmene rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitimi verildi. Öğrencilere ve ailelere ayrı ayrı hazırlanan 15 bin "kariyer rehberliği kitapçıkları" pilot illere dağıtıldı.