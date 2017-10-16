Mazot tankı patladı: 4 işçi yaralı

Başakşehir'de tamiri yapılan mazot tankının patlaması sonucu, 4 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dolapdere Sanayi Sitesi'ndeki bir atölyede, tamiri yapılan mazot tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada, 4 işçi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.