MAZLUMDER talep etti: 28 Şubat'ın siyasi yargı kararları iptal edilsin

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) üyeleri, 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesini ve bu kararlarla tutuklanan insanların hiçbir bahane olmaksızın serbest bırakılmasını talep etti.

Çağlayan Adliyesi önünde toplanan MAZLUMDER üyeleri, "Siyasi yargı kararları iptal edilsin", "28 Şubat son olsun" pankartlarını açarak ve üzerilerinde "Yeter artık", "28 Şubat mahpuslarına özgürlük" yazan dövizler taşıdı.

Burada basın açıklamasını okuyan MAZLUMDER Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Tekeş, 28 Şubat'ın halen hesabının sorulmadığını ileri sürdü.

"28 Şubat mahpusları derhal serbest bırakılsın"

Tekeş, 20 yılı aşkın süredir 28 Şubat'tan dolayı tutuklulukların devam ettiğini dile getirdi.

''Bu Şubat'ın da böyle geçmemesi adına 28 Şubat davasının karar duruşmasının da yapılacağı önümüzdeki hafta yani 14 Şubat Çarşamba günü neredeyse her cenahtan 28 Şubat mahpusunun 20 yılı aşkın bir süredir tutulduğu Bolu Cezaevi önünde basın açıklaması yapacağımızı deklare ederiz. Bu çerçevede soruna duyarlı bütün sivil toplum örgütlerinden, basın yayın organlarından ve diğer kişi ve kurumlardan söz konusu çalışmalara katkı sağlamalarını beklediğimizi ifade ediyor, bugüne kadar katkı sunan her kişi ve kuruma teşekkürlerimizi sunuyoruz. 28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin. 28 Şubat mahpusları derhal serbest bırakılsın. Buradan talebimizi vurgular, konuya duyarlı herkesi önümüzdeki Çarşamba Bolu Cezaevi önünde yapacağımız açıklamaya bekleriz.''

Kaynak: AA