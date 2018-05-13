Mazlum sofraları Türkiye'nin yardım eliyle bereketlenecek

Türkiye'deki insani yardım kuruluşları, Ramazan ayına sayılı günler kala ihtiyaç sahiplerine yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalışma başlatan yardım kuruluşları, Türk halkının desteğiyle mazlumların sofralarını bereketlendirecek.

Türk Kızılayı, Türkiye'deki ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere 30 ülkede yaklaşık 10 milyon insana ulaşmak için hazırlıklarını tamamladı.

"Ramazan'ı Bu Hilalin Altında Paylaşalım" sloganıyla yardım kampanyası başlatan Kızılay, kendi öz kaynaklarından da yüz binlerce aileye yardım yapacak.

Kızılay geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan bereketini farklı coğrafyalara taşıyacak. Balkanlar, Asya, Ortadoğu ve Afrika'da 30 ülkede yaklaşık 1 milyon 50 bin kişiye gıda malzemesi dağıtılacak.

Kuraklığın vurduğu Afrika ülkelerine yönelik yardıma ağırlık verilecek. Yardım kampanyasında hayırseverlerin fitre ve zekatları da kabul edilecek. Kızılay, yurt içinde ve yurt dışında birçok bölgede ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kuracak.

Türk Kızılayı, Kudüs'te Mescid-i Aksa'da ise bir ay boyunca iftar sofraları kuracak. Bir kişinin iftarlık bedeli 10 dolar olacak. Sadece Filistin halkı değil bölgeyi ziyarete gelen herkes, Kızılay iftar sofrasında orucunu açabilecek.

Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki vatandaşlara da iftar yemeği dağıtacak Türk Kızılayı, özellikle İdlib kırsalında bulunan çadır kentlerdeki Suriye vatandaşlarına yönelik iftar programları düzenleyecek.

Kızılay, ülkelerinde gördükleri zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlıları da Ramazan'da yalnız bırakmayacak.

Ramazan ayının 15’indeki İslam Dünyası Yetim Günü münasebetiyle dünya genelinde birçok noktada Yetim Günü İftarı düzenlenecek.

Türkiye çapına yayılmış 13 Kızılay aşevi yaklaşık 800 bin kişiye iftarlık ve sahurluk yemek dağıtımı gerçekleştirecek.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık yardımlarla ilgili açıklamasında, hayırseverleri kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Kınık, şunları söyledi:

"Hayırseverlerimizin desteğiyle Türkiye'deki ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere 30 ülkede yaklaşık 10 milyon insana yardım ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu dönemde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara zekat ve fitre hesaplarından yaklaşık 50 milyon lira yardım yapılacak. 13 aşevimiz vatandaşlarımıza sıcak yemek çıkarıyor. Gıda yardımlarında ise kolilerimiz var. Kızılay Kart ile de yardıma muhtaç insanlar, ihtiyaçlarını giderebilecekler."

Bağışçılar bankalarda bulunan Türk Kızılayı bağış tahsilat sistemi ve bağış hesaplarından, tüm PTT işlem merkezlerinin 2868 no'lu Türk Kızılayı posta çeki hesabından, www.kizilay.org.tr'den, 168 Türk Kızılayı ücretsiz danışma hattından ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağış yapabilecekler. Ayrıca tüm operatörlerden 2868’e boş mesaj atıp 10 liralık bağış yapılabilecek.

Ramazan'da 3 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor

İHH İnsani Yardım Vakfı ise 26. yılında Ramazan çalışmalarını "Paylaşmanın Tam Vakti" sloganıyla yürütüyor.

Türkiye'nin 81 ili ile 95 ülke ve bölgede ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak olan İHH, toplam 100 bin kişiye hayırseverlerin fitre, fidye ve zekatını dağıtacak.

Yurt içi ve yurt dışında 300 bin adet kumanya paketi dağıtacak olan İHH, 3 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak. Hayırseverler kişi başı 10 lira katkıda bulunarak oluşturulacak iftar sofralarına katkı sağlayabilecek. Bunun yanı sıra bir bayramlık elbise için 120 lira, fitre ve fidye bedeli olarak 19 lira bağış yapılabilecek.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Yavuz Dede, Ramazan ayında bağışçıların destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için dünyanın dört bir tarafına ekipler gönderdiklerini söyledi.

Yavuz Dede şunları anlattı:

"Filistin'den Suriye'ye, Moro'dan Afganistan'a, Irak'tan Arakan'a, Patani'den Kolombiya'ya dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kardeşlerimize Ramazan bereketini ulaştırmak için yollara çıkıyoruz. Bu yıl Türkiye'de 81 il dahil olmak üzere 95 ülke ve bölgede faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. 400'ün üzerinde bağışçı, gönüllü ve personellerimizden oluşan ekiplerimizi, bu çalışmaları bizzat icra etmeleri için faaliyet bölgelerimize göndereceğiz."

Çalışmaları yaparken ağırlıklı olarak kriz bölgelerindeki yetimler, kadınlar ve ihtiyaç sahibi yaşlılara yoğunlaşmayı planladıklarını belirten Dede, mübarek ay içinde dünyanın dört bir yanında inşasını tamamladıkları kalıcı eserleri de hizmete açacaklarını anlattı.

Dede, "Mazlum Müslümanlar, her zamankinden daha fazla yardıma muhtaç durumda. Dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleri Ramazan ayı dolayısıyla kendilerine uzatılacak sıcak bir eli bekliyor ve bizlerin yolunu gözlüyor çünkü bu Ramazan, paylaşmanın tam vakti" dedi.

"Paylaşmak bize yakışır"

Sadakataşı Derneği, Türkiye ile birlikte 21 ülkede "Paylaşmak bize yakışır" diyerek, zulmün, savaşların ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyasında Ramazan kampanyası gerçekleştirecek.

Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin sofralarını bereketlendirmek için gıda kumanyası dağıtımları, çocuklara bayramlık hediyeleri organizasyonları düzenlenecek.

Dernek Başkanı Kemal Özdal, Türk insanının dünyada yardımseverliği ve cömertliğiyle bilindiğini, bunu bir misyon haline getirdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Savaş, kuraklık, hastalıklar, yoksulluk ve yoksunluk gibi olaylardan dolayı zor günler geçiren İslam coğrafyası, Ramazan ayının yaklaşmasıyla hilalin simgesi olan ay yıldızlı bayrağımızı sırtında taşıyan yardım gönüllülerimizi bu yıl da heyecanla bekliyorlar. Dernek olarak yardıma muhtaç olan kardeşlerimizin bu Ramazan'da da sofralarını bereketlendirmek için dünyanın dört bir tarafında faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz."

"Kazancımız, Allah için verdiğimizdir"

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hayırsever vatandaşların emanetini bu Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesine yardımlarını ulaştıracak olan Cansuyu, başta kriz bölgelerine, İslam coğrafyasında mağdur olanlara, muhtaçlara, mültecilere, yetimlere, zulüm altında yaşama tutunmaya çalışanlara umut ışığı olacak.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, Ramazan ayında gerçekleştirecekleri organizasyonla ilgili şunları anlattı:

"Cansuyu olarak Ramazan ayında hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı bağışları, fitreleri, hayırları muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyoruz. Bizim insanımızın hassasiyeti özellikle Ramazan aylarında daha da artıyor, hayır ve hasenatı çoğaltıyor. Fitre ve zekatlarını muhtaç insanlara ulaştırmamız için bize emanet ediyorlar."

Bu yardımları Türkiye'de ve dünyanın muhtaç bölgelerinde dağıtacaklarını dile getiren Köylü, on binlerce aileye gıda paketi yardımında bulunup iftar sofralarına misafir olacaklarını belirtti.

"Kazancımız, Allah için verdiğimizdir" sloganıyla Ramazan organizasyonlarını gerçekleştiren Cansuyu, kumanya bedelini 90 lira, iftar bedelini de 10 lira olarak belirledi.

"Kardeşiz Değil Mi?"

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilikder) de 10 ülkede on binlerce kişi için iftar sofrası kuracak.

İyilikder Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bahar, bu Ramazan'da da yurt içinde ve yurt dışında ev ziyaretleri, evsizlere yönelik iftar programı ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapacaklarını söyledi.

10 ülkede kurulacak iftar sofralarıyla Ramazan bereketini yeryüzüne yaymayı hedeflediklerini aktaran Bahar, şu bilgileri verdi:

"Ramazan kolisi 100 lira , yetim bayramlık giydirme 120 lira ve iftariyelik 20 lira olarak belirlenen bağış türlerinin yanı sıra fitre, fidye, zekat ve sadakaları Türkiye'de temsilciliklerimiz aracılığıyla, Afrika, Balkanlar, Asya ve Ortadoğu'da onlarca ülkede 'Kardeşiz Değil Mi?' sloganıyla kardeşlerimize ulaştıracağız. Ayrıca 4025 SMS hattımıza tüm operatörlerden İFTAR yazıp SMS göndererek de 10 lira katkıda bulunulabilecek."

Kaynak: AA