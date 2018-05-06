Mazgal kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasında

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda cadde ve sokaklardaki mazgal kapaklarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlıkların yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, görüntülerden zanlıların kimliklerini tespit etti.

Polis ekipleri, zanlılar E.B. (35) ve kız arkadaşı B.K. (26) ile A.K'yi (25) operasyonla gözaltına aldı.

İncelemede, zanlıların 10 ayrı mazgal hırsızlığı şüphelisi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan çok sayıda suç kaydı bulunan E.B. ile kız arkadaşı B.K. tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların mazgalları çalması güvenlik kameralarına yansıdı. İki kişinin mazgalı çıkarıp motosiklete yükleyerek uzaklaşmasının yansıdığı görüntülerde, diğer zanlının da mazgalı topladığı kartonların arasına gizlemesi yer alıyor.

Kaynak: AA