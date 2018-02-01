  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.755
    EURO 4.667
  • BIST 119528.79
    ALTIN 162.362
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mayınlı arazide Mehmetçik'in en önemli silahı: TAMKAR

Mayınlı arazide Mehmetçik'in en önemli silahı: TAMKAR

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli silahlar dikkatleri üzerine çekiyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mayınlı arazide Mehmetçikin en önemli silahı: TAMKAR

Önce hendek operasyonlarında, şimdi ise Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de...

Yerli silahlardan olan TAMKAR zorlu arazi de Mehmetçik'in emrinde.

Mayınlı araziyi temizliyor, askeri birliklere yol açıyor

İşte zorlu arazide Mehmetçik'in en önemli silahlarından olan TAMKAR'ın detayları.

O silahlardan biri de Makine Kimya Enstitüsü tarafından üretilen, mayın temizleme aracı TAMKAR.

İmha hattı bir roket aracılığı ile mayınlı arazinin üzerine döşeniyor, uzaktan ateşleme sistemi ile de o hat patlatılıyor.

Bu sayede askeri araçlar ya da askeri birlikler henüz araziye adım atmadan mayınlı bölge temizleniyor.

TAMKAR'ın 200 metre menzili var ve 8 roket atabiliyor, mayın temizleme güvenilirliği ise yüzde doksan dokuz.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, TAMKAR, mayın, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER