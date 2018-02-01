Mayınlı arazide Mehmetçik'in en önemli silahı: TAMKAR

Önce hendek operasyonlarında, şimdi ise Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de...

Yerli silahlardan olan TAMKAR zorlu arazi de Mehmetçik'in emrinde.

Mayınlı araziyi temizliyor, askeri birliklere yol açıyor

İşte zorlu arazide Mehmetçik'in en önemli silahlarından olan TAMKAR'ın detayları.

O silahlardan biri de Makine Kimya Enstitüsü tarafından üretilen, mayın temizleme aracı TAMKAR.

İmha hattı bir roket aracılığı ile mayınlı arazinin üzerine döşeniyor, uzaktan ateşleme sistemi ile de o hat patlatılıyor.

Bu sayede askeri araçlar ya da askeri birlikler henüz araziye adım atmadan mayınlı bölge temizleniyor.

TAMKAR'ın 200 metre menzili var ve 8 roket atabiliyor, mayın temizleme güvenilirliği ise yüzde doksan dokuz.

Kaynak: TRT Haber

