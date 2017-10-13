Mavi kategoride yer alan terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince Mardin'in Kızıltepe kırsalına yönelik 21 Eylül'de düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar listesi"nde mavi kategoride yer alan "Rubar Quser" kod adlı Şerif Başboğa olduğu tespit edildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yurtiçi olaylar ve günlük faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki operasyonlarda, tespit edilen 5 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Diyarbakır'ın Hani ve Kocaköy ilçelerindeki operasyonlarda, bir av tüfeği, 6 bin 500 kök kenevir bitkisi, 50 kilo kubar esrar ele geçirildi, olaya ilişkin bir işbirlikçi yakalandı. Diyarbakır Çınar'da ise güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen adli aramada, iki bina içerisinde 45 tüp, 4 telsiz ele geçirildi, bir işbirlikçi gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerince Mardin Midyat'ta yapılan aramada, bir havan mühimmatı, 500 gram amonyum nitrat ve muhtelif yaşam malzemesi, Mazıdağı'nda ise 100 metre kablo ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından bin 962'si Suriye'den Türkiye'ye, 128'i Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan toplam 2 bin 90 kişi yakalandı. Bu çalışmalarda, 210 paket sigara, 3 cep telefonu, 3 kilo çay ele geçirildi.

İran'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 22 kişi yakalanırken, 31 bin 713 paket sigara, 5 binek hayvan ile 102 ilaca el konuldu.

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 63 kişi ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 102 kişi yakalandı.

Bombalı saldırının sanığı hava harekatında öldürüldü

Öte yandan, Mardin'in Kızıltepe kırsalında 21 Eylül'de düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar listesi"nde mavi kategoride yer alan "Rubar Quser" kod adlı Şerif Başboğa olduğu tespit edildi.

Başboğa, 13 Mart 2016'da Kızılay Güvenpark otobüs duraklarında bomba yüklü otomobille düzenlenen ve 36 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede sanık olarak yer alıyordu.