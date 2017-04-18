'Mavi bayrak' en çok Antalya'da dalgalanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2016'da Türkiye'de 444 plaj, 21 marina ve 12 yatta "mavi bayrak" bulunuyor.

Antalya 201 mavi bayraklı plajı ile Türkiye'de en fazla mavi bayraklı plaja sahip il. Antalya merkezde 29, Gazipaşa'da 2, Alanya'da 46, Manavgat'ta 45, Serik'te 26, Kemer'de 44, Kaş'ta da 9 plajda mavi bayrak dalgalanıyor.

Mavi bayraklı plaj sayısında Antalya'yı 100 plajla Muğla takip ediyor. Bodrum'da 58, Fethiye'de 9, Ortaca'da 5, Marmaris'te 19, Ula'da 1, Datça'da da 8 plaj mavi bayrak sahibi.

İzmir'de ise 10'u Çeşme, 5'i Dikili, 7'si Foça, biri Urla, 3'ü Karaburun, 9'u Menderes, 9'u Seferihisar, 3'ü de Selçuk ilçelerinde olmak üzere 47 mavi bayraklı plaj yer alıyor.

Öte yandan, Aydın'da 31, Balıkesir'de 22, Çanakkale'de 10, Mersin'de 9, Ordu'da 5, Yalova'da 4, Kocaeli ve İstanbul'da 3,Tekirdağ'da 2, Düzce, Adana, Kırklareli, Samsun, Zonguldak, Sakarya ve Van'da da birer mavi bayraklı plaj var.

21 marina ve 12 yata mavi bayrak

Bu arada Antalya'da 5, Muğla'da 7, Aydın'da 2, İzmir'de 3, İstanbul'da 2, Balıkesir ve Yalova'da bir olmak üzere toplam 21 marina ile Antalya'da 5, Muğla'da 3, Aydın'da bir, Balıkesir'de 3 yatta mavi bayrak bulunuyor.

Mavi bayrak

Mavi bayrak 44 ülkede faaliyet yürüten Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE), belli kriterlere sahip plaj, marina ve yatlara verdiği ödül.

Mavi bayrak AB'ye üye ülkelerde, yüzme amacıyla kullanılacak göl ile deniz suları için gerekli su kalitesini belirleyen mikrobiyolojik parametrelerin, yol gösterici ve uyulması zorunlu hükümler haline getirilmesiyle ortaya çıktı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) FEE'nin Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi olarak, mavi bayrak çalışmalarını 1993 yılından bu yana yürütüyor. Uluslararası prosedürler gereği mavi bayrak ödülü bir yıl veriliyor ve bu kapsamda her yaz denetim yapılıyor.

Deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine önem verildiğini, çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını, plaj veya marinayı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliğini garanti eden sistem, bu nedenle bir marka özelliği taşıyor.

Mavi bayrak ödülü konusunda plajlar için 33, marinalar için 25 kriter bulunuyor. AA