Matbaalarda ışıklar sönmüyor

Eskişehir Matbaacılar Derneği Başkanı Yaşar Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıl öncesi takvim ve ajanda gibi kullanım ömrü yıllık olan ürünler için yoğun sipariş aldıklarını belirterek, bunun daha çok kasım ve aralık aylarında arttığını kaydetti.

Canlılığın artması sonucu geç saatlere kadar çalıştıklarını aktaran Eker, "O canlılığı da kısa bir süreliğine yaşıyoruz. Eskiden yeni yıl hazırlıkları ekim ayında başlardı, şimdilerde kasım sonu, aralık ayını buluyor. Alışverişin internet üzerinden yoğunlaşması ise bizleri olumsuz etkiliyor." dedi.

Bir matbaa firması sahibi Hakan Ekmekçi de yılbaşının yaklaşmasıyla artan siparişlerin baskı çalışmalarını yaptıklarını, en kısa zamanda kurum ve kuruluşlara bunları teslim etmeye çalıştıklarını belirtti.

Yılbaşının yaklaşması nedeniyle gece geç saatlere kadar çalıştıklarını ifade eden Ekmekçi, şöyle devam etti:

"Normalde bu tür işlerin kasım ayı başlarında başlaması gerekiyor. Siparişlerimiz aralık ayında gelmeye başlayınca yılbaşına yetişmesi için yoğun mesai harcamak zorunda kalıyoruz. Ürünler bize genellikle tasarımı yapılmış şekilde geliyor. Bizler de basılı materyalleri ilk önce dış etkenlerden korumak için selefon makinesinden geçirerek, dış jelatini kaplıyoruz. Ardından selefon makinesinden çıkan ürünlere spiralleri takarak kullanıma hazır hale getiriyoruz. Genellikle gemici takvimi üzerine çalışıyoruz. Çünkü normal takvimler eski popülerliğini kaybetse de gemici takvimi herkesin işine yarıyor."

"Yılbaşı harman sezonumuz"

Başka bir matbaa yetkilisi Deniz Cengiz de yılın son ayını "harman dönemi" olarak tanımladıklarını dile getirdi.

Yeni yıl çalışmalarına kasım ayı itibarıyla başladıklarını aktaran Cengiz, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız aralık ayının sonuna kadar devam ediyor. 2016 yılının son günlerine kadar elimizdeki işleri teslim etmeyi planlıyoruz. Takvim ve ajanda üzerine yoğunluk veriyoruz. Özellikle müşterilerimizden gelen talepler çerçevesinde logo, amblem ve kendilerine ait iletişim bilgilerini alarak özel tasarımlarını yaptıktan sonra baskı işlemini gerçekleştiriyoruz. Mesai saatlerimiz gün içinde hızlı tempoda geçmesine rağmen yeni yıl gibi özel aylarda mesai saatlerimiz uzayabiliyor." AA